7000 liter chemicaliën voor drugslab aangetroffen in Goirle

De politie heeft maandagochtend in Goirle een grote opslagplaats voor chemicaliën voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Volgens experts gaat het om zeker 7000 liter.

Jerrycans

Een rechercheonderzoek leidde de politie naar een opslag in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Vollerstraat op het industrieterrein Tijvoort. In die ruimte werd een grote hoeveelheid chemicaliën in jerrycans aangetroffen die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. In totaal gaat het om zeker 7000 liter. In dezelfde ruimte werden ook andere goederen aangetroffen die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs, bijvoorbeeld om te koken.

Cocaïnewasserij

Volgens Omroep Brabant zijn er spullen gevonden voor het koken van crystal meth, amfetamine en xtc, maar ook voor het bereiden van cocaïne in een cocaïnewasserij.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn aanwezig om de inhoud van de jerrycans vast te stellen. Na dat onderzoek zal de opslagplaats door een gespecialiseerd bedrijf worden geruimd.