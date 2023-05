Connect on Linked in

De Douane heeft dinsdag in Vlissingen 708 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zat in een container met bananen die in de haven aan land was gebracht.

Politie en de Koninklijke Marechaussee hebben bijstand verleend bij het bewaken en beveiligen van het havengebied tijdens de operatie en bij het afvoeren van de drugs.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. De straatwaarde is door de Douane geschat op 53 miljoen euro.