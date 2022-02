72-jarige aangehouden met 50.000 euro in rugzak

Connect on Linked in

De politie in een lokaal bureau in Amsterdam-West zegt vrijdag een 72-jarige automobilist uit Duitsland te hebben opgepakt en vast te hebben gezet voor verhoor. Dat gebeurde nadat in zijn auto door agenten bijna 50.000 euro aan contant geld werd gevonden.

De politie mag niet zomaar een auto doorzoeken. Hoe de agenten het geldbedrag hebben gevonden zegt de politie niet.

De politie zegt wel dat het geld ‘in een rugzak’ zat en dat de bestuurder ‘geen verklaring’ kon geven over de herkomst van het contante geldbedrag. De politie vermoedt dat het crimineel geld betreft.

De districtsrecherche is een onderzoek gestart. Op een foto die op Facebook is geplaatst stelt de politie dat de inbeslagname is gedaan in het kader van de ‘preventieve drugsbestrijding’. Of er sprake was van een speciale controle in verband met een drugsonderzoek is niet duidelijk.