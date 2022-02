7,5 jaar cel voor Noord-Ier wegens cocaïnesmokkel tussen aardappelen vanuit Tilburg

Connect on Linked in

Een 30-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland is vrijdag in Engeland veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor de smokkel van 8 kilo cocaïne in een lading diepgevroren aardappelen die hij vanuit Nederland vervoerde. Dat meldt National Crime Agency.

Tilburg

Bryan Anthony Hughes uit het Noord-Ierse Ballymena werd op 16 oktober 2021 door de douane in Coquelles (Frankrijk) vlakbij de Britse grens in zijn vrachtwagen staande gehouden. Hij vertelde de grensbewakers dat hij in Tilburg was geweest. Zijn vrachtwagen werd vervolgens doorzocht door agenten, waarna tussen een lading diepgevroren aardappelen en in een locker in totaal 8 kilo cocaïne werd gevonden.

Straatwaarde

Agenten van het National Crime Agency schatten dat de drugs op straatniveau 480.000 Britse pond (ruim 567.000 euro) waard zouden zijn.

Uit het NCA-onderzoek bleek dat Hughes vanuit Nederland was gereisd en een legitieme lading diepgevroren aardappelen had opgehaald voor levering in het noordwesten van Engeland.

Bekentenis

De Noord-Ier heeft op 2 december vorig jaar schuld bekend aan het importeren van een klasse A-drug bij het Canterbury Crown Court. Hij is vrijdag door dezelfde rechtbank veroordeeld tot 7,5 jaar cel.