7,5 ton aan coke onderschept in Antwerpse haven

In Antwerpen is vrijdag in de haven een partij cocaïne onderschept van 7,5 ton. Ook zijn negen verdachte uithalers van de drugs aangehouden.

Beeld: de onderschepte drugs in de haven van Antwerpen (foto Belgische douane)

Kaai

De hoeveelheid cocaïne werd gevonden door de douane en de Belgische federale politie, op kaai 1742 van de Antwerpse haven. Op dezelfde kaai hield men ook de negen vermoedelijke uithalers aan. Dit meldt de Gazet van Antwerpen.

Verstopt

De vangst zat verborgen in een koelcontainer. De drugs zaten verstopt in een lading bananen op een schip dat aankwam vanuit Guayaquil, in Ecuador. De verdachten zaten verstopt in een zogenaamde ‘hotelcontainer’ of ‘trojaanse container’ die door de criminele organisatie op de kaai was geplaatst, zodat de drugs vanuit de koelcontainer naar deze overgeladen konden worden.

Minderjarig

Van de negen verdachten zijn twee minderjarig, meldt de Belgische krant. Het parket in Antwerpen onderzoekt nog wel of de verdachten daadwerkelijk met de container te maken hebben.

Eind oktober werd in Antwerpen ook al 7 ton cocaïne onderschept.