Antwerpen: geen 3 ton maar 7 ton cocaïne gepakt

Connect on Linked in

De enorme hoeveelheid cocaïne die maandag in de Waaslandhaven in Antwerpen werd onderschept door de Belgische Douane blijkt ruim het dubbele te zijn van wat eerder werd geschat. Er is niet ongeveer drie maar zeven ton gepakt.

Onderzoeksrechter

Dat blijkt uit het dossier dat het Antwerpse Openbaar Ministerie woensdag heeft voorgelegd aan de onderzoeksrechter. Deze heeft een Belg (30) en een Nederlander (29) in voorlopige hechtenis geplaatst. De twee werden maandag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van de partij.

Handvuurwapen

De Belg was een chauffeur die was komen aanrijden in een vrachtwagen om de container met de drugs op te halen op het haventerrein. De Nederlander was erbij als passagier. In de cabine van de vrachtwagen is een geladen handvuurwapen gevonden, aldus het parket.