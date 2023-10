‘7,7 ton cocaïne moest naar dubieus fruitbedrijf in Brabant’

Volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad was het megatransport van 7700 kilo cocaïne dat deze week is gevallen geadresseerd aan een fruitbedrijfje in Brabant. De eigenaar van dat bedrijf zit vast omdat hij veroordeeld is in een grote cocaïnezaak.

De Antwerpse douane had de cocaïne aangetroffen tussen een lading bananen. Een Belgisch-Nederlands politieteam hield de container daarna in de gaten.

Er zijn zes mensen aangehouden.

De vrachtwagen met de container reed naar een Fins bedrijf op een bedrijventerrein in Bleiswijk waar de cocaïne kennelijk in de loods moest worden gelost.

Een klein transportbedrijf uit Den Haag vervoerde de container. De Poolse chauffeur is tijdens de inval aangehouden. Zijn partner zei aan het AD nooit te controleren wat er precies op de vrachtwagens wordt vervoerd.

Volgens het AD was de geadresseerde een fruitbedrijf ’tussen Tilburg en Eindhoven’, dat ook groenten, vlees en vis in het assortiment heeft. Niemand neemt er de telefoon op, schrijft de krant.

De eigenaar van het bedrijf is op dit moment in hoger beroep na een veroordeling tot vier jaar in een grote strafzaak, die draait om een cocaïnetransport dat in maart 2019 is ontdekt in Antwerpen: 1500 kilo cocaïne.

In een autogarage in Zeeland, waard ie cocaïne naar toe had moeten gaan, werd de eigenaar gearresteerd.