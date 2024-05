80 drugsvaten gedumpt in Emmen

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend op een bospad bij de Boslaan in Emmen ongeveer 80 drugsvaten aangetroffen. Of er vaten lekken, is onduidelijk. Er is waarschijnlijk een busje gebruikt om de vaten te dumpen.

De vaten werden donderdagochtend rond 08.00 ontdekt door voorbijgangers die de politie waarschuwden en zijn waarschijnlijk woensdag of donderdag gedumpt. De politie gaat ervanuit dat er een busje is gebruikt om de drugsvaten te vervoeren.

Om wat voor drugsafval het gaat, maakt deel uit van het onderzoek. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen die woensdag of donderdagochtend een busje stil hebben zien staan op de plek of mensen zich verdacht hebben opgehouden rondom de omgeving van de Boslaan, de Houtweg of de Boemarkerweg.