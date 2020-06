80 kilo coke en tientallen chemische vaten in haven IJmuiden

Connect on Linked in

Bij politie-invallen in twee loodsen in het havengebied van IJmuiden zijn donderdag en vrijdag in totaal 80 kilo cocaïne en tientallen chemische vaten gevonden. In totaal zijn er zeker zes verdachten opgepakt. Ondanks dat de loodsen 1 kilometer van elkaar afliggen, staan de vondsten volgens de politie los van elkaar.

Rechercheurs en agenten in kogelwerende vesten deden donderdag met een speurhond onderzoek in een loods aan de Ampèrestraat in IJmuiden. Daarbij werd 80 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van miljoenen euro’s. Bij de politieactie in en rond de loods werden vier verdachten opgepakt.

Vrijdag werden in een loods aan de Industriestraat in IJmuiden tientallen vaten met chemicaliën aangetroffen. De politie heeft zeker twee arrestaties verricht. LFO-experts verrichten ter plekke onderzoek. Voor zover bekend is er geen link tussen de twee vondsten.