800.000 euro in Amsterdamse woningen in beslag genomen

De politie heeft deze week in twee huizen in Amsterdam-Zuid in totaal meer dan 800.000 euro in beslag genomen. Er zijn twee verdachten aangehouden, een man van 48 jaar en een vrouw van 70 jaar, allebei uit Amsterdam. Ze worden verdacht van witwassen.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een al langer lopend onderzoek naar witwassen en drugshandel door de recherche in Amsterdam Zuid. Op dinsdagochtend 9 juni werden de woningen van de aangehouden verdachten doorzocht onder leiding van de rechter-commissaris. Daarbij werd in een woning op de Krooswijkhof ruim 300.000 euro aangetroffen. In een woning aan Turnerstraat werd meer dan een half miljoen euro aangetroffen.

De twee aangehouden verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld.