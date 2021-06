800 kilo cocaïne in bevroren ananaspulp bij Madrid (VIDEO)

Print This Post

De Spaanse politie heeft in de stad Robledo de Chavela bij Madrid 800 kilo cocaïne vermengd met bevroren ananaspulp uit Brazilië in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een transport van 14.400 kilo ananaspulp. Er zijn twee verdachten aangehouden. Dat schrijft website Salamanca24horas.

Doordat de cocaïne via een ingewikkeld chemisch proces met de pulp vermengd was, was het volgens de politie en douane heel lastig om het te traceren bij douanecontroles.

Colombiaanse havenstad

Het onderzoek begon in 2018, toen de Spaanse politie hoorde van een gezamenlijke operatie tussen de Colombiaanse nationale politie en de douane van de Verenigde Staten. Die deden een onderzoek naar de vondst van 216 kilo cocaïne die in de Colombiaanse havenstad Cartagena werd gevonden in containers met koffie. Eindbestemming: Spanje.

Nadat het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de invoer van de partij cocaïne was geïdentificeerd, werd een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat het bedrijf dat zich toelegde op de import van sappen, dranken, koffie en fruit, ook drugs in zeecontainers vanuit verschillende Zuid-Amerikaanse landen importeerde.

20 pallets

In de stad Robledo de Chavela bij Madrid werd door de politie en douane een zeecontainer gecontroleerd met daarin 14.400 kilo ananaspulp met als bestemming Spanje. In totaal zijn 20 pallets met bevroren ananaspulp in beslag genomen, waaronder de 800 kilo cocaïne die erin vermengd zat.

Bij drie invallen zijn vervolgens twee verdachten opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor de zending. Ook werden 10.000 euro contant geld en twee voertuigen in beslag genomen.