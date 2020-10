875 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Douane heeft vrijdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 875 kilo cocaïne onderschept en vier verdachten aangehouden. De straatwaarde van de partij is ruim 65 miljoen euro. De drugs en verdachten werden aangetroffen in een container geladen met papier.

De partij coke is vermoedelijk uit een recent aangekomen container gehaald en overgeplaatst in de container, om vervolgens opgehaald te kunnen worden. De verdachten zijn twee mannen van 20 en 22 uit Amsterdam en twee mannen van 21 en 24 uit Rotterdam. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam verdenkt hen van betrokkenheid bij het in- en/of vervoeren van de cocaïne.

De verdachten zijn deze week door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.