9 jaar gevangenisstraf voor poging tot moord

De rechtbank Noord-Holland heeft de 23-jarige Djorvi D. veroordeeld voor poging tot moord. Hij schoot op 14 juni 2020 in Alkmaar meerdere keren op een man in een auto. Het slachtoffer werd in zijn buik geraakt, maar overleefde de aanslag. D. moet ook schadevergoedingen betalen van totaal bijna 29.000 euro.

De schutter en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. Ze waren vroeger vrienden, maar hadden een langslepende ruzie gekregen, onder meer omdat het slachtoffer ten tijde van het schietincident een relatie had met de ex-vriendin van D.

Kindje

D. kon de plaats van de auto van het slachtoffer achterhalen omdat hij er een gps-tracker onder had geplaatst. Ook onder de auto van zijn ex-vriendin had D. een gps-tracker verstopt. Naar eigen zeggen had hij dit gedaan omdat hij het kindje dat hij samen met zijn ex-vriendin had, nauwelijks mocht zien.

Het slachtoffer heeft in eerste instantie niet tegen de politie willen vertellen wie de schutter was. Later deed hij dit wel.

Spalk

De verdachte heeft betrokkenheid bij de schietpartij steeds ontkend: ‘Ik heb een dochter, ik zou dat nooit op het spel zetten’ zo tekende NH Nieuws eerder op tijdens de rechtszitting. Volgens D. was hij niet op de plaats delict, bovendien was hij door een soort spalk die om zijn arm zat niet bij machte om met een vuurwapen te schieten. De spalk was aangebracht na een peesoperatie.

Bewijs

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat D. wel degelijk de schutter was. De rechtbank baseert dit onder meer op de gps-tracker die onder de auto van het slachtoffer werd gevonden. Die leidde naar een telefoonnummer waartoe de verdachte toegang had. Uit een verklaring van een getuige bij wie het slachtoffer aanbelde voor hulp na het incident, blijkt dat het slachtoffer al direct wist wie op hem had geschoten. Hij noemde de naam van D. meerdere keren, zo blijkt uit verklaringen.

D. is ook veroordeeld voor het bedreigen van zijn ex-vriendin en voormalig schoonmoeder.

