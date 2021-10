930 kilo coke gevonden bij frituurvet

Connect on Linked in

De douane heeft vorige week donderdag in de Rotterdamse haven 930 kilo cocaïne onderschept. Het Openbaar Ministerie maakte dat vandaag bekend.

Foto: Justitie

Verstopt

De drugs zaten verstopt in een container die afkomstig was uit Curaçao en die was geladen met gebruikt frituurvet. De straatwaarde van de partij is rond de 70 miljoen euro. De lading was bestemd voor een bedrijf in Ter Aar. Dit bedrijf heeft volgens justitie ‘vermoedelijk niets met de smokkel te maken.’

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de drugs inmiddels zijn vernietigd.

Onderschept

Eerder deze maand troffen douaniers al verschillende partijen cocaïne aan in de haven van Rotterdam. Zo werd er in verschillende onderzoeken 712, 470 en 115 kilo cocaïne onderschept.

In Zuid-Amerika kost een kilo cocaïne overigens zo’n 1750 euro. In Nederland vraagt een dealer gemiddeld 50 euro voor een gram. Dat komt neer op een opbrengst van 50.000 euro, per kilo.