95 kilo cocaïne in deurbalken van rijstcontainers in haven Suriname

In rijstcontainers in de haven van Suriname is woensdag ruim 95 kilo cocaïne uit de deuren van vier containers gehaald. De cocaïne zat verstopt in zestien ijzeren staven in de deurbalken en was bestemd voor de haven in Rotterdam. De partij coke is volgens het Korps Politie Suriname met assistentie van de Surinaamse brandweer uit de deuren van de containers verwijderd.

De Narcotica Brigade, Hondenbrigade en leden van de Port Controle Unit deden de drugsvangst op de Jules Sedney Haven, nadat een politiehond de cocaïne opspeurde.

Na boorwerk in de deurbalken van de containers werd er in totaal ruim 95 kilo cocaïne aangetroffen. De partij heeft een straatwaarde van bijna 5 miljoen euro.

De politie onderzoekt de zaak.