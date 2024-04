96 schoten in 41 seconden bij aanhouding (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een poging om een verdachte in een auto aan te houden na een verkeerscontrole hebben politieagenten in burger in de Amerikaanse stad Chicago gedurende 41 seconden 96 schoten afgevuurd. De bestuurder van de auto kwam om het leven. Het is te zien in videobeelden die een bureau dat toezicht houdt op politie-optreden dinsdag heeft vrijgegeven.

Vuurwapen

Het incident gebeurde op 21 maart in de wijk Humboldt Park, in de West Side van Chicago. De chauffeur van de aangehouden auto had een vuurwapen tevoorschijn gehaald en een van de controlerende agenten in de pols geschoten.

Bodycam

Op beelden van bodycams van de vier agenten is te zien de 26-jarige bestuurder zich verzette tegen het bevel om de ramen van zijn auto naar beneden te draaien en de deur te openen. Terwijl agenten tegen hem schreeuwden, opende de bestuurder het vuur en raakte een van de agenten in de hand.

De vier andere officieren schoten vrijwel direct terug.

Roerloos

Op zeker moment lag de verdachte ‘roerloos op de grond lag’, aldus de toezichthouder, waarna een van de agenten nog drie keer op hem schoot. Deze agent verschoot zeker vijftig kogels.

De toezichthouder denkt dat de groep agenten heeft gelogen over de reden waarom ze de man in de auto hebben aangehouden voor controle en vraagt zich af waarom.

Volgens het verslag van de politie was het plan de man te controleren omdat hij geen autogordel droeg. Maar de toezichthouder stelde vast dat door de getinte ramen dit niet zichtbaar is geweest voor de agenten.

Disproportioneel

Ook vindt de toezichthouder dat de agenten de verdachte te agressief hebben benaderd en dat het vuurwapengeweld disproportioneel was.

Ze vindt dat de vier agenten moeten worden ontheven van hun functie en heeft aangifte gedaan bij de FBI.

De West Side van Chicago waar de controle plaatsvond is een van de meest gewelddadige stadsdelen. Het politiedistrict Harrison, dat Garfield Park en delen van Humboldt Park en North Lawndale omvat, registreert al jaren de meeste schietpartijen.