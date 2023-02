975 kilo aan grondstof voor speed gevonden in loods Roosendaal

Connect on Linked in

In een loods aan het Zeggeveld in Roosendaal heeft de politie zaterdagavond 975 kilo BMK in beslag genomen. BMK is een grondstof die gebruikt wordt bij de productie van amfetamine. In de loods lagen ook rollen stof en een oplegger die eerder dit jaar waren gestolen.



Agenten reden rond 21.15 een rondje op industrieterrein Majoppeveld-Noord toen ze bij een loods zagen dat er licht brandde en een roldeur openstond. Voor de opening stond een vrachtwagen met een oplegger. Toen een man bij de roldeur de politie zag, werd de roldeur snel naar beneden gedaan.

De agenten bekroop het idee dat de man zich betrapte voelde en reden hun dienstwagen onder het luik zodat deze niet dicht kon. Vrijwel direct daarna renden er uit het pand ongeveer vijf personen weg.

In de loods werd 975 kilo BMK aangetroffen. Ook vonden agenten honderden rollen stof voor het bekleden van meubels, die eerder dit jaar samen met een oplegger zijn gestolen.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. De recherche doet verder onderzoek.