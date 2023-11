980 kilo cocaïne onderschept aan Zeeuwse kust

Connect on Linked in

De Zeehavenpolitie heeft zondagochtend bij de zeedijk ter hoogte van Rilland (Zeeland) verschillende pakketten met in totaal 980 kilo cocaïne aangetroffen. De straatwaarde van de partij ligt volgens de autoriteiten rond de 73,5 miljoen euro.

Westerschelde



Zaterdagnacht kwam een melding binnen dat een klein bootje gevaarlijk dicht in de buurt van een zeeschip voer. De Douane zag in de omgeving van het buurtschap Paal het vermoedelijke bootje varen en startte vervolgens een actie. Het bootje is daarna verder de Westerschelde opgevaren en verdween uit het zicht.

Zoektocht

De waterpolitie van de Landelijke Eenheid surveilleerde zondag op de Westerschelde en trof op het slik bij het natuurgebied Verdronken Land van Saeftinghe een bootje aan. Omdat er geen opvarenden werden aangetroffen, heeft de Kustwacht met een patrouillevliegtuig naar mogelijke drenkelingen gezocht. De zoektocht leverde niets op.

Zeedijk

Vlak voor de middag werden bij de zeedijk ter hoogte van Rilland verschillende pakketten met in totaal 980 kilo cocaïne aangetroffen. De cocaïne is inmiddels afgevoerd en vernietigd. De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen die in de omgeving van Paal, op de Westerschelde of in de omgeving van Rilland (verdachte) zaken gezien hebben.

De actie van de Zeehavenpolitie vond plaats in samenwerking met agenten van de basisteams, de waterpolitie, de Douane en Koninklijke Marechaussee.