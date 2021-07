A73: gewonde agenten schieten op man

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de A73 in de buurt van het Limburgse Horst zijn drie agenten en een verdachte gewond geraakt. Het incident gebeurde in de nacht van zondag op maandag omstreeks 03.00.

De politie bracht in die nacht een verwarde man met een dienstauto naar een zorginstelling in Venray, toen deze zich plotseling hevig begon te verzetten. De man richtte zich eerst tegen de agent die naast hem zat op de achterbank, daarna viel hij ook de chauffeur aan. Nadat de agenten de auto op de vluchtstrook hadden geparkeerd, vluchtte de man de auto uit en stak daarbij de A73 over.

Schoten

De gewonde agenten zetten de achtervolging in en schoten daarbij gericht op de vluchtende man. Inmiddels gearriveerde versterking wist uiteindelijk de man, die zich hevig verzette, aan te houden. Daarbij raakte ook nog een derde agent gewond. Eén agent is opgenomen in het ziekenhuis. De toestand van de verdachte is stabiel.

De Rijksrecherche onderzoekt het gebruik van het vuurwapen.

(Foto: archief Rijkswaterstaat)