Aangehouden auto A27 had explosief aan boord

De politie heeft op snelweg A27 ter hoogte van Utrecht zaterdagochtend een auto staande gehouden en één verdachte aangehouden. De politie zegt nog andere verdachten te zoeken. Voor onderzoek werd de snelweg geheel afgesloten. Een Audi is door de politie onderzocht. Er kwamen specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse. Zij vonden een explosief: twee sporttassen waarbij een draad te zien was.

Noord-Brabant

De politie kreeg rond 04.45 een melding in de meldkamer in Midden-Nederland over een verdachte auto in Noord-Brabant. Deze auto werd snel opgespoord en er ontstond een lange achtervolging over de A2, met meerdere politieauto’s en ondersteuning vanuit de lucht door de politiehelikopter.

Op de A27, ter hoogte van Amelisweerd, kwam de auto tegen 06.00 tot stilstand en gingen de inzittenden er te voet vandoor. Een van de verdachten is in de omgeving aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en onderzoek. De andere verdachten wisten te ontkomen. Tijdens de achtervolging zijn door de politie waarschuwingsschoten gelost.

Explosief

Na de aanhouding hebben agenten met zaklampen en speurhonden in de berm en de bossages gezocht. Het incident gebeurde tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De A27 werd in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.

Na onderzoek door de EOD bleek dat er een explosief aan boord van de auto was. Dit is door de EOD veilig afgevoerd. De weg werd rond 12.30 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. De auto is meegenomen voor onderzoek.