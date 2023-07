Dodelijk slachtoffer schietpartij Vlaardingen verdacht van afpersing

Connect on Linked in

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Vlaardingen maandagavond, is de 30-jarige Farchentley Wawoe. Hij is er eerder van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de afpersing en bedreiging van een gezin.

Aangehouden

Het AD meldde woensdag dat het slachtoffer de 30-jarige Farchentley Wawoe is. Wawoe is niet van onbesproken gedrag. Hij kreeg volgens de krant recent zes maanden celstraf in de geruchtmakende zaak rond de afpersing van een gezin. Ook moest hij nog voor de rechter verschijnen voor een gewelddadige diefstal en voor wiethandel.

Dodelijk

De dodelijke schoten vielen maandagavond op een parkeerplaats van de Johannes van Bijnenstraat in Vlaardingen. Kort na het dodelijke schietincident maandag werd een 17-jarige jongen aangehouden. Maar uit onderzoek door het Team Grootschalige Opsporing bleek dat deze Vlaardinger niet de schutter was. Hij is daarom door de politie heengezonden. Er wordt onderzocht wat zijn rol wel was.

Beschoten

De overleden Wawoe werd ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de afpersing van een gezin aan de Hoflaan in Vlaardingen, in augustus 2021. Daarbij werd hun huis beschoten en kregen zij dreigende berichten.

De bewoner moest een boete van 1 miljoen euro in Bitcoins betalen, anders zouden zijn vrouw en dochter ‘de pijp uitgaan’, aldus het AD. De hoofddader maakte hiervoor gebruik van de Bitcoin-portemonnee van Wawoe, die ook in een auto met deze Schiedammer M. C. (20) werd gezien.

Bedoeling

Wawoe zei vorig jaar in de rechtbank in Dordrecht niet te weten wat de bedoeling van het door M. C. verstuurde bericht was. ‘Ik heb er verder niets mee te maken, ik ken het slachtoffer ook niet.’

De politie onderzoekt wat het mogelijke verband is tussen de afpersingszaak, en de dodelijke schietpartij van afgelopen maandag.