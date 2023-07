Aangehouden man overleden op politiebureau in Apeldoorn

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een arrestant is zondagmiddag overleden op het politiebureau in Apeldoorn. De man werd onwel nadat hij werd aangehouden, omdat hij naakt over straat liep en verward gedrag vertoonde.

Rond 14.50 kreeg de politie een melding van een naakte man die zich vreemd gedroeg aan de 1e Wormenseweg in Apeldoorn. De politie hield de man aan en bracht hem over naar het politiebureau. Daar raakte hij onwel. De arrestant is vervolgens gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke.

De Rijksrecherche stelt nader onderzoek in naar de aard en omstandigheden van de zaak.