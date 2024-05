Zes jaar cel voor aanslagen op woningen

Connect on Linked in

Een 23-jarige man heeft van de rechtbank in Amsterdam zes jaar cel gekregen, en daarbij een op heropvoeding gerichte maatregel, voor aanslagen met vuurwerkbommen en brandstichtingen. Volgens Het Parool noemt de rechtbank de aanslagen die Gavannio (‘Gavi’) F. pleegde ‘daden van terreur’.

Ruzie

Eén van de aanslagen was in de nacht van 27 op 28 december 2022 bij een huis waar op dat moment rapper Bastosz logeerde. Achtergrond van die aanslag was een slepende ruzie tussen groepjes gangsterrappers, waaronder Zone6 uit Amsterdam-Zuidoost. F. kent meerdere leden van Zone6.

Gavannio F. en een eerder al veroordeelde chauffeur werden kort na de explosie in Amsterdam-Noord aangehouden. In hun vluchtauto lag een pistool. F. stuurde kort voor de aanhouding een berichtje naar een vriendin: ‘We worden geveegd. Hij heeft p in z’n waggie’.

Brand

F. filmde hij hoe in Almere een mededader op 8 december 2022 brand stichtte in de brievenbus van het appartement van een vrouw en ook haar auto in brand stak. Er speelde een ruzie in een relatie van de vrouw.

F. heeft medio april in de rechtbank zijn rol in de aanslagen bekend. Hij was geëmotioneerd toen een slachtoffer vertelde over de impact van een aanslag voor haar huis in Amsterdam-Zuidoost, en hij betoonde spijt.

Hij beloofde 750 euro aan immateriële schade aan haar te betalen. Ook aan de op dat moment afwezige bewoners van een van de twee getroffen huizen in Amsterdam-Noord moet hij schadevergoeding betalen.

Het Openbaar Ministerie had ook zes jaar cel tegen F. geëist.