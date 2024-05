Brein achter diamantroof: ik wil het nog eens doen, nu beter

Connect on Linked in

Leonardo Notarbartolo was het brein achter een van de meest spectculaire kluiskraken ooit. Hij zegt de Antwerpse diamantroof zeker nog eens willen doen: ‘maar dan veel beter’. Het is 21 jaar geleden dat in de Antwerpse diamantwijk de grootste diamantroof uit de geschiedenis werd gepleegd. Crimineel maar geniaal, behalve dan dat de daders in de kraag werden gevat. De Gazet van Antwerpen zocht Notarbartolo (72) op in Noord-Italië.

100 miljoen

In 2003 wist hij met vier anderen de zwaarbeveiligde kluizenzaal van het Diamond Center in de Antwerpse Schupstraat binnen te dringen. Dat werd voor onmogelijk gehouden omdat het pand en de kluis extreem beveiligd waren met allerlei sensoren.

De rovers gingen aan de haal met 100 miljoen dollar aan diamanten en juwelen.

“Alessandro”

Notarbartolo was een overvaller die gaandeweg heler werd en uiteindelijk een handelsonderneming in juwelen, diamant en edelstenen in Antwerpen kreeg. Een zekere “Alessandro” kwam op een dag bij hem aanlopen met het verzoek of hij niet iets wilde ondernemen.

Alessandro vroeg hem deel te nemen aan het kraken van de zwaarbeveiligde kluis van het Diamond Center, en Notarbartolo stemde toe.

Alessandro had al een team samengesteld dat rechtstreeks uit een Hollywoodproductie lijkt te zijn gecast. Bijnamen waren: het Genie, de Sleutelkoning, Speedy en het Monster. Ieder met een eigen specialisatie.

Notarbartolo zelf regelde het project van het uitschakelen van de bewegingssensoren in de kluis en in het gebouw.

Replica

In een opslagplaats had Alessandro een levensgrote replica gebouwd van de kluizenzaal in het Diamond Center. Zelfs het kleinste detail was in de replica verwerkt, inclusief bewegingssensoren, deursensoren en camera’s.

De eerste poging wordt gestaakt.

In de binnentuin van het gebouwencomplex worden ze bij toeval gezien door iemand die op een balkon stond te roken. De groep deed alsof ze dronken feestgangers waren en maakten zich uit de voeten.

Vier maanden later waagden ze een nieuwe kans. Ook toen faalde poging omdat de sloten van de buitendeuren net vernieuwd waren.

Zwerfvuil

Zes maanden later komt het succes.

Alle hordes worden genomen en 109 van de 189 individuele kluisjes worden geopend.

Twee dagen na de kraak wordt op maandag de roof ontdekt.

Langs een snelweg vindt een voorbijgang bij toeval zwerfvuil waarin een kaartje van Notarbartolo en de kassabon een broodje wordt gevonden. De vondst komt uiteindelijk bij het rechercheteam terecht.

Notarbartolo heeft zijn straf uitgezeten in de gevangenissen van Merksplas en Hasselt. Hij sleet zijn jaren als bibliothecaris en schoonmaker. In 2009 kwam hij onder voorwaarden vrij.

Hij zegt geen euro van de buit te hebben gezien, en zegt te weten dat anderen delen van de buit hebben verkocht. ‘Voor een veel te lage prijs’.

Wie opdrachtgever “Allesandro” was is altijd een mysterie gebleven.