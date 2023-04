Aanhouding bij vondst drugslab na gehoorde schoten

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend een drugslab ontdekt in Brabant, nadat in dezelfde straat de avond ervoor zou zijn geschoten. Twee persfotografen werden bij de actie aangehouden, omdat ze een afzetting zouden hebben genegeerd.

Foto is ter illustratie

Melding

De politie kreeg woensdagavond rond 11.30 een melding binnen van schoten die zouden zijn gehoord aan de Bosschebaan in Vinkel. Agenten reden er daarna rond met zoeklichten, maar er werden geen sporen gevonden van een daadwerkelijke schietpartij. Dit meldt Omroep Brabant.

Situatie

Donderdagochtend is in de garage bij een vrijstaand huis in dezelfde straat een drugslab ontdekt. Omdat onduidelijk was hoe de situatie binnen was, werd de DSI (Dienst Speciale Interventies) ingezet om het pand binnen te vallen. De bewoner is aangehouden. Binnen stonden jerrycans en vaten die erop kunnen wijzen dat er MDMA werd gemaakt, voor de productie van xtc. Het lab was niet in werking.

Niet duidelijk is nog of er een relatie is tussen de gehoorde schoten, en het drugslab.

Fout

Bij de actie werden twee persfotografen aangehouden die door een afzetting zouden zijn gelopen. Een officier van Justitie beoordeelde dat zij terecht zijn aangehouden. Ze zijn vrijgelaten, maar worden nog wel verhoord.

De twee persfotografen, Gabor Heeres en Sem van Rijssel, gingen donderdagmorgen vroeg op de melding over een drugslab af. De fotografen beroepen zich op de regels die gelden voor houders van de Landelijke Politieperskaart. Die regels zeggen dat persfotografen ook achter de afzetting hun werk mogen doen. ‘De politie zat hier fout’, zeggen Heeres en Van Rijssel tegen de regionale krant De Stentor.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) gaat ervan uit dat de politie ‘een fout’ heeft gemaakt.