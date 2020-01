Aanhouding in onderzoek liquidatiepoging door zwarte piet (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie Utrecht heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij een liquidatiepoging in 2018 in de Rietstraat in Utrecht. De verdachte is volgens de politie een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het incident vond op 3 december 2018 plaats in de wijk Ondiep. Kort na 13.00 die maandagmiddag reed een zwarte Volkswagen Transporter het slachtoffer klem op de Rietstraat. Vervolgens werd er vanuit die bestelbus een aantal keer op het slachtoffer geschoten. Het slachtoffer raakte alleen aan zijn hand gewond. Omwonenden zeiden dat de dader verkleed was als Zwarte Piet.

De politie publiceerde in de zomer van vorig jaar beelden van een verdachte. In de zaak zijn eerder al twee mannen aangehouden. De inhoudelijke rechtszaak die op 6 januari 2020 zou plaatsvinden werd onlangs al uitgesteld vanwege de ontwikkelingen en nieuwe informatie in het onderzoek.

Het Algemeen Dagblad had bronnen die na de schietpartij zeiden dat het slachtoffer afkomstig is uit de Balkan en bekend zou zijn onder de naam Miki. De man zou een bekende van de politie zijn en zich bezighouden met de handel in cocaïne en wiet. De man woont in een hoekwoning niet ver van de plek waar hij werd aangevallen en was in april 2018 ook doelwit van een liquidatiepoging. De politie zou hem hebben getipt.