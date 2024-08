Aanhouding in onderzoek schietpartij centrum Leeuwarden

Connect on Linked in

De politie in Friesland zegt dat er maandag een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij in het centrum van Leeuwarden op 31 juli. Het is een 28-jarige man uit Leeuwarden.

Over de vermoedelijke rol van de man bij de schietpartij zegt de politie niets, dit is nog voorwerp van lopend onderzoek.

Op de avond van 31 juli raakte kort voor 18.25 een man van 25 jaar ernstig gewond door enkele schoten uit een vuurwapen. De politie zei eerder op zoek te zijn naar een of twee verdachten, die volgens getuigen na de schoten waren weggerend.

De schoten vielen aan de Voorstreek. Voor een Turkse snackbar bleef het slachtoffer op straat liggen.