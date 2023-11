Aanhouding in verband met dood van man in Sneek

Connect on Linked in

In Friesland heeft de politie een verdachte aangehouden in verband met de dood van een 41-jarige man uit Sneek in mei van dit jaar. De man komt waarschijnlijk voor op camerabeelden die de politie eerder deelde.

Vast

Het gaat om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het onderzoek is met de aanhouding van de 22-jarige verdachte nog niet afgerond. De man zit nog vast en wordt verhoord. Dit meldt ze donderdagmiddag in een bericht.

Misdrijf

De politie kreeg dinsdagmiddag 9 mei rond 14.30 uur een melding dat er geen contact gemaakt kon worden met de bewoner van een woning aan de Molenkrite in Sneek. De politie ging daarna de woning binnen gegaan en vond daar een overleden man.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen, vermoedelijk in de nacht van 4 op 5 mei.

Hulp

De recherche sprak daarop met buurtbewoners, bekeek beelden en voerde sporenonderzoek uit.

De politie heeft op verschillende manieren het publiek om hulp gevraagd, onder andere met de inzet van het zogenaamde Mobiel Media Lab, een vrachtwagen met daarin een informatieruimte. Ook in het programma Opsporing verzocht werd meerdere keren aandacht besteed aan deze zaak.

Vermoedelijk is de verdachte die is aangehouden één van de mannen die de politie op beelden getoond heeft. Ze heeft deze beelden inmiddels verwijderd van de social media-kanalen en de website politie.nl, geeft ze donderdag aan. De politie wil nog in contact komen met mensen in de wijken Molenkrite en Noorderhoek, die wellicht meer weten over het slachtoffer. In die buurten heeft ze pas ook flyers verspreid.