Aanhouding na eerdere vondst overleden man in Den Haag

Connect on Linked in

De politie heeft zondag een persoon aangehouden in verband met de dood van een 40-jarige man in Den Haag, op 14 december. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij zijn overlijden.

In beeld

Het gaat om een 44-jarige verdachte die zondagochtend werd aangehouden in de Haagse Van der Kunststraat. De politie meldt dat de man in beeld kwam, na uitgebreid onderzoek.

Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit ‘in beperkingen’, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Brug

De politie trof op donderdag 14 december rond 09.25 uur na een melding de overleden man aan. Dit was in de wijk Laakhaven-West. Hij lag onder een brug van de Lobattostraat, vlak achter het bouwbedrijf Gamma en naast de Megastores. Dit is in de buurt van het treinstation Holland Spoor. De politie meldde dat hij was overleden ‘onder verdachte omstandigheden’.

Naar aanleiding van het aantreffen van de overleden man werd onder leiding van een officier van justitie een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

De politie is nog op zoek naar een voorbijgangster die in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 december door de Lobattostraat fietste. Zij wordt gezocht als getuige die misschien wat gezien of gehoord heeft, en nadrukkelijk niet als verdachte, meldt de politie.