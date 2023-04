Aanhouding na schietpartij met gewonde in Meerssen

Connect on Linked in

De politie in Limburg heeft woensdagavond een aanhouding verricht, na een schietpartij in Meerssen. Daarbij raakte een man gewond.

Gewond

De schietpartij vond rond 20.30 plaats, aan de Molenveldweg in Meerssen. Bij het incident raakte een 38-jarige man uit Landgraaf gewond. De politie trof hem aan bij de plek waar de gebeurtenis plaatsvond. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Aangehouden

De politie laat weten dat even later in de buurt van het incident een 61-jarige inwoner uit Meerssen is aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Uit onderzoek moet blijken wat er aan de gebeurtenis is voorafgegaan, aldus de politie.

Geschoten

Volgens de nieuwszender L1 zou er geschoten zijn in de buurt van een sportschool in de straat. Omstanders meldden dat de gewonde nadat hij was geraakt, deze sportschool is binnengegaan. Op een nieuwsfoto is te zien dat ook ambulancepersoneel de ingang van de sportschool betreedt.