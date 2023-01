Aanhouding na vondst lichaam in Sint Pancras

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag een verdachte aangehouden, in verband met de dood van een man uit Sint Pancras. Hij zou door geweld om het leven zijn gebracht.

Foto is ter illustratie

Lichaam

Woensdagmiddag vond de politie in een huis in Sint Pancras het lichaam van een man. Het bleek om de 79-jarige Henk Vroegop te gaan, de bewoner. De politie maakt bekend dat ze in verband hiermee een 76-jarige man heeft aangehouden.

Een bewoner van het huis waarin Vroegop werd gevonden, verklaarde eerder aan het Noordhollands Dagblad dat het slachtoffer met een stoel is geslagen, en met een mes is gestoken. Dit is niet bevestigd door de politie.

Oprichter

Vroegop was een voormalig raadslid van het CDA, later oprichter van een lokale partij, en verkoper van ruitersportartikelen op markten. Ook hield hij paarden en verhuurde hij twee huisjes op zijn terrein.

Er is nog niets duidelijk over wie de verdachte is, of waarom Vroegop om het leven is gebracht.