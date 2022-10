Aanhouding na mogelijke vondst overleden vermiste persoon

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag in het centrum van Amsterdam het stoffelijk overschot van een persoon gevonden, die door een misdrijf om het leven is gebracht. Onderzoek moet aantonen of het om het lichaam van de vermiste Jane Johnson gaat. De politie heeft in verband hiermee een man aangehouden.

Lichaam

Het lichaam werd gevonden in een woning aan de Jonge Roelensteeg. De politie heeft het vermoeden dat het om de 65-jarige Johnsen gaat.

Verdacht

De politie meldt dat ze woensdag een 53-jarige man zonder vast woonadres heeft aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Jane Johnsen. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Het opsporingsteam van de politie komt graag nog in contact met mensen die Johnsen de afgelopen tijd nog hebben gezien, of haar goed kennen.

Urgent

Jane Johnsen raakte rond 10 september vermist. Haar vermissing werd door de politie als ‘urgent’ bestempeld. Ze zou het laatst gezien zijn rond haar woning in de binnenstad en daarna mogelijk nog in de Marina aan het IJ, in Noord. Daarna verdween ieder spoor van haar.

Niet duidelijk is waarom Johnsen niet eerder in haar woning werd gevonden door de politie.