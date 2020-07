‘Aanhouding om hasjsmokkel PI Leeuwarden’

Connect on Linked in

Een man uit Meppel is dinsdag aangehouden en verhoord nadat hij probeerde 20 gram hasj de penitentiaire inrichting van Leeuwarden binnen te smokkelen, aldus het Dagblad van het Noorden. Hij kwam een pakket met kleding en schoenen invoeren voor een bekende.

(beeld DJI)

De hasj was verstopt in kleding en werd eruit gehaald bij controle. Sinds november is het strafbaar om contrabande als drugs en telefoons een gevangenis in te smokkelen. De wet maakt strafbaarstelling mogelijk van spullen waarvan in principe het bezit niet strafbaar is maar binnensmokkelen wel.

Bij nader onderzoek naar de auto van de verdachte bleek dat daarin negentien zakjes met vermoedelijk amfetamine lagen.