Aanhouding op A2 na incident beveiliging Van den Heuvel

De A2 is donderdagmiddag gestremd geweest, vanwege een verdachte situatie rondom de beveiliging van misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf. Dat bevestigt de journalist tegenover het Algemeen Dagblad.

Verdacht

De politie had het eerder vandaag over een verdachte situatie, nadat de A2 was gestremd en er veel politie op de been was. Ook waren er gewapende eenheden te zien bij het pand van de Landelijke Eenheid in Driebergen.

Incident

Telegraaf-misdaadjournalist John van den Heuvel bevestigt nu tegenover het Algemeen Dagblad dat er een ‘incident’ is geweest op de A2, waarbij zijn beveiligers een ‘veiligheidsprotocol’ hebben gevolgd. Van den Heuvel zegt dat het erop leek dat hij werd klemgereden. Ook zouden er motoren op de weg zijn gezien, die later hard wegreden.

Van den Heuvel zat op dat moment in een gepantserde politieauto.

Aanhouding

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft daarop een Audi van de weg gehaald, en een persoon aangehouden. Deze zou criminele antecedenten hebben, stelt het AD op basis van een bron bij de politie.

Van den Heuvel is vervolgens naar het hoofdbureau van de politie in Driebergen zijn gebracht, omdat hij daar het snelst beter beschermd kon worden, aldus de krant.

Op beelden van de aanhouding is te zien dat de verdachte reed in een Audi RS3.

Van den Heuvel zegt op de website van zijn eigen krant De Telegraaf dat het goed met hem gaat. ‘Ik ben blij dat mijn beveiligers scherp zijn en adequaat handelen.’