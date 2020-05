Aanhouding van man en vrouw om beramen moord

Connect on Linked in

Maandag heeft de politie een man en vrouw uit Eindhoven opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een moord. Het motief van het tweetal is mogelijk relationeel, aldus de politie.

De recherche kreeg zeer recent informatie over een op handen zijnde moord. Het beoogde doelwit was een vrouw uit Eindhoven. De info was zo concreet en verontrustend dat de recherche een onderzoek opstartte. De verdachten en het beoogde slachtoffer zijn bekenden van elkaar.

De 44-jarige verdachte is door een arrestatieteam aangehouden. Hij zou in het bezit zijn van een vuurwapen. De 35-jarige vrouwelijke verdachte werd in een Eindhovense woning aangehouden. Tijdens het onderzoek in die woning is een vuurwapen ontdekt en voor onderzoek meegenomen. Beide verdachten zitten vast en zullen uitgebreid worden gehoord over de verdenkingen en mogelijke motieven.