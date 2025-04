1 april 2025

Aanhoudingen in onderzoek liquidatiepogingen op Almeerse bokser

De politie zegt dinsdagochtend dat er afgelopen week drie verdachten zijn aangehouden in het onderzoek naar meerdere incidenten bij de boksschool van ex-profbokser Suriel H.. Bij het pand op de Bakkenzuigerstraat in Almere is op 24 december 2024 en 6 januari 2025 een liquidatiepoging gedaan.