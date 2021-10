Aanhoudingen in onderzoek naar miljoenenhandel in anabolen

Print This Post

De FIOD zegt dinsdag vier mensen te hebben gearresteerd in een onderzoek naar productie en handel in illegale medicijnen en drugs, onder meer anabole steroïden. Dat gebeurde in de gemeenten Hoeksche Waard, Alphen aan den Rijn en Pijnacker-Nootdorp. Twee vrouwen van 37 en 32 jaar zijn wel als verdachten aangemerkt maar niet aangehouden.

Groter worden

De mannen van respectievelijk 50, 50, 40 en 37 jaar worden verdacht van het in vereniging illegaal produceren van en handelen in geneesmiddelen waaronder anabolen steroïden. Volgens het onderzoek zouden de verdachten met deze handel miljoenen verdiend hebben.

In kringen van bepaalde sportscholen en in het criminele milieu worden veel anabolen en groeihormonen gebruikt door mannen die ‘groter’ willen worden. Gebruik zonder medische begeleiding kan risico’s met zich meebrengen. Veel van de geneesmiddelen waarin de verdachten zouden hebben gehandeld bevatten werkzame stoffen die op lijst I of II van de Opiumwet staan.

Witwassen

De groep wordt ook verdacht van witwassen. De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die heeft besloten hen langer vast te houden. De FIOD denkt dat er nog meer mensen zullen worden opgepakt.

Het FIOD-onderzoek werd gestart na meldingen van de afdeling Opsporing van de Inspectie Gezondheid en Jeugd en van de Douane. Het staat onder leiding van het arrondissementsparket Noord-Holland.