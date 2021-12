Aanhoudingen in onderzoek naar ondergronds bankieren in Amsterdamse winkels

Connect on Linked in

Maandag en dinsdag 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen, ondergronds bankieren en valsheid in geschrift. De mannen zijn 30 en 56 en komen uit Amsterdam. Twee woningen, in Amsterdam en in Amstelveen, twee bedrijfspanden en vier winkels in Amsterdam zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie auto’s en 50.000 euro contant geld. Bij de doorzoekingen zijn ook speurhonden van de Douane en de politie ingezet.

(beeld is uit archief)

Buitenland

Het onderzoeksteam denkt dat de 56-jarige man structureel actief is geweest als ondergronds bankier die vanuit Nederland grote contante bedragen naar het buitenland liet overbrengen. Hij staat niet in Nederland ingeschreven en leeft onder de radar van de autoriteiten. De FIOD denkt dat er via hem betalingen werden gedaan door drugshandelaren en opbrengsten van crimiele handel werden witgewassen.

Katvangers

De man opereerde vanuit winkels in Amsterdam. De FIOD vermoedt dat de eigenaren van deze winkels hebben opgetreden als katvanger voor de verdachte zodat die buiten beeld kon blijven. De katvangers waren op papier eigenaar van de winkels.

De bankrekeningen van deze winkels zijn waarschijnlijk gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Ook zijn er vermoedelijk valse facturen gebruikt voor het plegen van fraude met inkomsten- en omzetbelasting en is er onderling wel gefactureerd maar zijn geen goederen geleverd. Met dit soort valse facturen wordt doorgaans btw terug gevraagd van de Belastingdienst.

De winsten van ondernemingen zijn afgeroomd waardoor te weinig inkomstenbelasting wordt betaald. Een van de verdachten is vermoedelijk ook geldkoerier. Hij reed voor het ondergronds bankieren met geld rond. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket. De twee verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Arnhem.