Aanhoudingen in zaak van moord op elfjarige Antwerpse Firdaous

Connect on Linked in

De gerechtelijke politie in Antwerpen heeft twee verdachten aangehouden, die betrokken zouden zijn geweest bij de gewelddadige dood van de 11-jarige Firdaous. Zij kwam in 2023 vermoedelijk om het leven door een aanslag uit het drugsmilieu in die stad.

Beeld: de 11-jarige, doodgeschoten Firdaous uit Antwerpen.

Betrokken

Het parket in België bevestigt de arrestatie van de twee verdachten tegenover de Gazet van Antwerpen. Dit gebeurde na drie huiszoekingen. De twee zouden bij de moord op het meisje betrokken zijn geweest, als leden van de organisatie die de schutters inschakelde. Het gaat om een 53-jarig vrouw en een 21-jarige man. Het is nog niet duidelijk of ze ook zullen worden voorgeleid. Ze worden verhoord.

Kamer

Het jonge meisje kwam vorig jaar om het leven toen de garagedeur van haar ouderlijke woning in Antwerpen onder vuur werd genomen met zware wapens. De schutters wisten niet dat er een kamer was ingericht in de garage.

De Gazet schrijft dat het om een aanslag in het drugsmilieu ging, vanwege de modus operandi, maar ook omdat een van de ooms van Firdaous wordt gezien als een belangrijke drugssmokkelaar. Of de beschieting voor de oom was bedoeld, is niet zeker. Ook de broer van Firdaous zou actief zijn in het drugsmilieu, met een niet al te beste reputatie, aldus de Antwerpse krant.