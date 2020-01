Aanhoudingen voor btw-fraude met auto’s

Connect on Linked in

De FIOD heeft woensdag twee mannen van 35 en 52 en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s. Er zijn doorzoekingen gedaan in hun woningen in Diemen en gemeente De Bilt en ook in een bedrijfspand in Amsterdam.

De FIOD heeft beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, cryptovaluta, twee auto’s en een motor.

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een melding van de Belastingdienst. De 35-jarige verdachte heeft een eenmansbedrijf en importeerde auto’s die hij weer doorverkocht. De FIOD denkt dat hij bij de verkoop van auto‘s in Nederland een te laag bedrag aan btw heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Om dit mogelijk te maken heeft hij gebruik gemaakt van valse inkoopfacturen die afkomstig waren van diverse bedrijven van de 52- en 50-jarige verdachten.

Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket