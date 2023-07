Aanpak uithalers in Rotterdamse haven werkt niet

Connect on Linked in

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste half jaar van 2023 ruim 200 uithalers van cocaïne aangehouden. Volgens de politie is dat meer dan in heel 2022 toen 251 uithalers werden aangehouden. Tot nu toe werkt de (preventieve) aanpak om de betrokkenheid van vooral jonge uithalers tegen te gaan niet.

Probleem

Uithalers proberen op allerlei manieren haventerreinen op te komen om pakketten cocaïne uit containers te halen en die vervolgens van het terrein af te krijgen.

In 2021 werden in het gehele jaar 400 uithalers aangehouden. In september 2021 was eer een piek, toen ruim 140 uithalers werden gearresteerd (waarvan 110 in twee weken tijd).

Halverwege 2023, staat het aantal aanhoudingen op 217, terwijl er geen enkele maand een piek is geweest zoals in septemeber 2021. De politie zegt dat dit laat zien ‘dat er een probleem is’.

Jonger dan vroeger

De gearresteerde uithalers zijn volgens de politie jonger dan ooit tevoren. Van de aangehouden uithalers is ongeveer 63% onder de 23 jaar oud. In 2022 stond dit percentage op 45%.

Daadwerkelijk minderjarig is zo’n 15%. In 2022 was dit nog een kleine 8%. Waar in andere jaren de meeste uithalers tussen de 23 en 28 jaar oud waren, zijn ze nu vaak tussen de 18 en 22 jaar oud.

Meer dan uithalen

De afgelopen drie jaar kwam de politie zo’n 893 uithalers tegen. Deze uithalers zijn met elkaar verantwoordelijk voor ruim 8100 misdrijven. Dat zijn gemiddeld ruim negen misdrijven per uithaler.

De politie signaleert dat die misdrijven zich niet alleen in de haven afspelen. De groep van 893 doet ook aan overvallen, pleegt geweldsincidenten of wordt ingeschakeld bij bedreigingen.

Meer first offenders

De laatste jaren werd ongeveer 75% van de aangehouden uithalers voor het eerst gesnapt als uithaler, en de andere 25% was al vaker in de haven aangehouden.

Maar tot nu toe schetst 2023 een ander beeld. Ongeveer 10% van de aangehouden uithalers is recidivist, wat betekent dat ruim 90% voor het eerst een misdrijf pleegt in de haven. Een mogelijke oorzaak hiervan is de verscherpte wetgeving rondom uithalers, waarbij recidivisten nu daadwerkelijk celstraffen kunnen krijgen.

Oppakken en aanpakken

Samen met de Douane werkt de politie met bedrijven in de haven samen om meer mensen op heterdaad te betrappen. Bijvoorbeeld met technische middelen ingezet, betere inrichting van logistieke processen rond containers en de toegang tot cruciale informatie over de verwerking van containers lastiger te maken.

Samen met de gemeente en andere partners probeert de politie kwetsbare jongeren ervan te weerhouden uithaler te worden, en jongeren bewust te maken van de gevaren van een criminele carrière.