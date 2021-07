Aanrijding leidt naar 100 kilo cocaïne

Connect on Linked in

Een onderzoek naar de identiteit van een automobilist die zondagavond in aanrijding kwam met een scooterrijder heeft geleid tot de vondst van een vuurwapen en circa 100 kilo cocaïne in een woning aan de Slibbroek in Hilvarenbeek.

Een 46-jarige man werd zondag 18 juli 2021 omstreeks 20.30 na een verkeersongeval op de Oliepint in Hilvarenbeek aangehouden omdat hij geen geldig identiteitsbewijs kon tonen. Bovendien reed hij in een huurauto waarvan hij geen papieren had. Onderzoek naar zijn identiteitsbewijs leidde naar de woning aan de Slibbroek. Onder leiding van de rechter-commissaris werd in die woning en bijbehorende schuur een vuurwapen en ongeveer 100 kilo cocaïne aangetroffen.

(Foto uit archief)