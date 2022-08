Aanslag met explosief op horecagelegenheid bij Leidseplein Amsterdam

In de nacht van afgelopen zondag op maandag is er en ontploffing geweest bij een horecagelegenheid bij het Leidseplein in Amsterdam. Volgens de politie is met ‘een explosief voorwerp’ voordeur en portiek van het etablissement aan het Kleine Gartmanplantsoen compleet verwoest. De ontploffing was op een moment dat het de horecagelegenheid gesloten was maar een deel van het uitgaansleven rond het Leidseplein nog gaande was. Er raakte niemand gewond.

Omstreeks 04.20 klonk er een harde knal. Kort voor de knal hebben meerdere getuigen een duo zien rennen in de richting van de Melkweg. Ze renden kort daarna de Lijnbaansgracht op.

Meerdere mensen belden 112. De politie zette een deel van het uitgaansgebied af en liet een explosieven-expert onderzoek doen.

De twee verdachten waren voorafgaand aan de explosie aan komen lopen uit de richting van de Zieseniskade. Het waren donker getinte mannen.