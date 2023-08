Aanslag op tweede tabakswinkel in Rotterdamse straat

Print This Post

In Rotterdam heeft maandagmorgen weer een explosie plaatsgevonden bij een tweede tabakswinkel, in dezelfde straat. Niemand raakte gewond, maar er was flinke schade.

Kapot

Een kapotte deur die uit de sponningen hangt, gesprongen ruiten en een beschadigde neon. Dat is het resultaat van een ontploffing bij een tabakswinkel in de Vierambachtstraat, in Rotterdam-West. Dit bericht RTV Rijnmond maandagmorgen.

Ontploft

Een pakketje springstof was afgelopen nacht met tape op de voordeur geplakt, en ontplofte rond 05.15 bij de toegangsdeur naar drie woningen boven de winkel. De appartementen boven het getroffen pand werden ontruimd.

Volgens getuigen stonden er vanmorgen een stuk of vijftien bewoners op straat, met hun huisdieren. De trambaan was afgezet en geblokkeerd.

Rijnmond meldt dat niemand gewond raakte bij de klap. De politie heeft ook niemand aangehouden.

Beschoten

In de nacht van zaterdag op zondag vond er al een aanslag plaats op een andere tabakswinkel in de straat, vijftig meter verderop. De winkel in Rotterdam-West werd zondagmorgen beschoten. Daar vond ook een explosie plaats. Er werden geen verdachten opgepakt.