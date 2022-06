Aanslag op woning familie Belgische kickbokser in Antwerpen

Connect on Linked in

In de regio Antwerpen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag woningen beschadigd door explosies van zwaar vuurwerk. Eén van de doelwitten was de ouderlijke woning van kickbokser Jamal Ben Saddik in Borgerhout. De andere ontploffing was in Merksem. Ben Saddik is verdachte in een onderzoek naar de verkoop van pgp-telefoons van Sky ECC.

’t Dokske

De ontploffing in Merksem was in ’t Dokske in de Vrijhandelstraat. Verschillende woningen en auto’s raakten beschadigd. Een bewoner van pand zegt niets met het drugsmilieu te maken te hebben.

Volgens de Gazet van Antwerpen wonen in de straat in Merksem verschillende personen die worden gelinkt aan drugshandel. Getuigen zeiden in Merksem tegen de Gazet dat ze geen idee hebben wat er achter de aanslag daar kan zitten: ‘Ik ken Ben Saddik alleen van tv’.

Vader

In de Zegepraalstraat in Borgerhout ontplofte zwaar vuurwerk voor de deur van de ouderlijke woning van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik. Dat gebeurde tussen middernacht en 01.00. In het getroffen huis woont de vader van de kickbokser. Verschillende ruiten in voordeuren sneuvelden door de knal en ook geparkeerde auto’s liepen veel schade op. ‘Vijf personen werden met lichte gehoorschade naar het ziekenhuis gebracht, ze mochten later terug naar huis’, zegt een woordvoerder van het parket in Antwepen.

Sky

Jamal Ben Saddik alias “Goliath” komt aan de orde in verschillende onderzoeken naar drugshandel, aldus de Gazet van Antwerpen, hij werd in maart vorig jaar opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt één van de verkopers van telefoons met Sky ECC te zijn. Saddik zat zo’n anderhalve maand vast.

De aanslag in de Borgerhout van afgelopen nacht zou ook gericht kunnen zijn tegen zijn broer, schrijft de Gazet.