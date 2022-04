Aanslag op woning in Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

In de nacht van dinsdag op woensdag is er een explosie geweest bij een woning aan de Bankwerkerij in Amsterdam-Noord. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er veel schade. Rond 03.50 kwamen er meerdere meldingen van omwonenden binnen over een explosie.

Door de explosie blijkt het huis zwaar beschadigd te zijn. De voordeur is eruit geblazen en veel ramen lagen eruit. Er is ook schade aan auto’s die in de buurt geparkeerd stonden.

Over de dader of daders is niets bekend gemaakt.

De politie heeft het gebied rond de woning afgezet. Specialisten van Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek gedaan. De Explosieve Opruimingsdienst heeft een controle uitgevoerd en de situatie veilig gesteld.