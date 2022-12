Aanslagen op woningen in Amsterdam en Rotterdam

Connect on Linked in

In zowel Rotterdam als Amsterdam zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aanslagen geweest op woningen. In Rotterdam ging een explosief af, en in Amsterdam werd een huis aan het Opheusdenhof in Amsterdam-Zuidoost beschoten. De politie kreeg rond 23.00 een melding binnen over een schietincident aan het Opheusdenhof.

(Beeld RTV Rijnmond)

Huls

Ter plaatse vonden agenten een huls liggen en zagen een kogelinslag in een raam van een woning. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Over de schutter is niets bekend.

Hondiusstraat

In Rotterdam ontplofte er rond 04.00 een explosief in het trappenhuis van een appartementengebouw aan de Hondiusstraat, in Rotterdam-West. Er is grote schade in het trappenhuis. Bij woningen tot 30 meter bij het trappenhuis vandaan zijn ruiten beschadigd. Volgens RTV Rijnmond is er bij vijf huizen schade geconstateerd. Er is voorzover bekend niemand gewond geraakt.