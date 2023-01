Aanslagplegers Antwerpen hingen spandoek met boodschap op

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Antwerpen een appartementsgebouw beschoten en er was in het portiek een ontploffing. Er raakte niemand gewond, zo zegt het parket in Antwerpen. De ontploffing vond plaats aan de Praaglaan in de wijk Hoboken.

Tekst

De ontploffing gebeurde iets voor 04.00. De daders hadden voorafgaand aan de ontploffing een spandoek opgehangen in het portiek met een bepaalde boodschap. Maar door de ontploffing is de tekst ervan verloren gegaan.

Er is sprake van ernstige materiële schade: de volledige hal van het gebouw raakte beschadigd door de ontploffing en de voordeur werd verwoest.

Drugs

De Gazet van Antwerpen schrijft dat de aanslag was gericht tegen een man en vrouw van Turkse komaf, die enkele maanden geleden vast hebben gezeten op verdenking van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen.

De twee zijn op vrije voeten gesteld maar worden volgens de krant ernstig bedreigd. De vrouw zei tegen de krant: ‘Ze gaan me vermoorden als ik hun drugs niet teruggeef. Maar ik heb niks met die drugs te maken.’