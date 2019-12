Aantal liquidaties in 2019 stabiel: 13

Connect on Linked in

Met nog anderhalve dag te gaan in 2019, kan de balans van moord en doodslag worden opgemaakt. Er zijn dit jaar 13 liquidaties gepleegd, evenveel als vorig jaar. Het aantal afrekeningen in het criminele circuit is voor het tweede opvolgende jaar stabiel. Ten opzichte van 2017 is er een scherpe daling, toen werden er nog 26 moorden gepleegd door criminelen op criminelen.

Grote steden

Het aantal moorden (ook op niet-criminelen) in de grote steden steeg licht. Een en ander blijkt uit cijfers van Moordatlas en Elsevier. Over de cijfers ontstond vanochtend enige ophef op Twitter, omdat de moordcijferexpert van Elsevier, Gerlof Leistra, de kop van De Telegraaf in twijfel trekt. Die spreekt over een ‘moordrecord in de grote steden’, terwijl uit de cijfers van Elsevier blijkt dat er helemaal geen record is gesneuveld. Amsterdam steeg van 14 naar 16, Rotterdam van 11 naar 12, Den Haag van 5 naar 12 en Utrecht van 2 naar 6 (vooral door de aanslag op de tram door Gökmen T.)

De auteur van het Telegraaf-artikel, Mick van Wely, gaf de fout ruiterlijk toe en stelde dat hij geen invloed op de kop had gehad.

De kop ‘moordrecord’ slaat inderdaad helemaal nergens op. Helaas hebben wij niet altijd invloed op de koppen — Mick van Wely (@mickvanwely) December 30, 2019

Liquidaties

In totaal waren er dus 13 liquidaties in Nederland dit jaar, waarvan de helft in Amsterdam: 7. Daarbij wordt ook de moord op de niet-criminele advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond, gerekend. Hier de volledige lijst:

Derk Wiersum (Amsterdam)

Saban Berk (Amsterdam)

Inchomar Balentien (Amsterdam)

Shaquille Goedhart (Amsterdam)

Kelvin Maynard (Amsterdam)

Brennan Dalfour (Amsterdam)

Goran Savic (Amsterdam)

Frank Kerssens (Eindhoven)

Gino Oliveira Rotterdam)

Rob van Eijk Houten (Utrecht)

Festim Lato (Nigtevecht)

Enchi Alberto (Rotterdam)

Rachid Kotar (Amstelveen)