Aantal plofkraken met 55 procent gestegen in 2019

Het aantal plofkraken is het afgelopen jaar met 55 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van de politie. In 2019 waren er 95 plofkraken in Nederland ten opzichte van 61 in 2018. Slechts één op de zeven plofkraken slaagt. Dat meldt AD.

De grote stijging is opvallend aangezien het merendeel van de plofkraken mislukt. In slechts 16 procent van de pogingen gingen plofkrakers er vorig jaar aantoonbaar met geld vandoor. In 68 procent van de gevallen was er zeker geen buit. Dat staat in het politievakblad Blauw.

Zwaardere explosieven

Door het gebruik van zware explosieven ontstaat steeds vaker gevaar voor de omgeving. Omdat de Nederlandse geldautomaten steeds beter beveiligd zijn, grijpen plofkrakers naar zwaardere explosieven die ze met behulp van een soort pizzaschuif in de geldautomaat duwen. Daarbij maken ze vaak gebruik van zogeheten flitspoeder, een explosief mengsel dat veel in zwaar vuurwerk wordt gebruikt. Bij 72 van de 95 plofkraken werden geldautomaten vorig jaar met grof geweld opgeblazen.

Duitsland

De meeste plofkraken vinden plaats rond Amsterdam (20) en Utrecht (18), waar de meeste plofkraakbendes actief zijn. Vanwege de verbeterde beveiliging in Nederland breiden plofkrakers al jaren hun werkterrein uit naar Duitsland waar de geldautomaten meestal minder goed beveiligd zijn en vaak meer geld te halen valt. In Duitsland vonden het afgelopen jaar 232 plofkraken plaats ten opzichte van 213 in 2018. In België en Luxemburg waren respectievelijk 20 en vier plofkraken in 2019.

Omdat de meeste plofkraken ’s nachts tussen 2.00 en 5.00 worden gepleegd, zijn Nederlandse geldautomaten sinds december ’s nachts gesloten. Die maatregel lijkt te werken.